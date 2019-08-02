В Гегаркуникской области готовятся к рыбному фестивалю

По инициативе губернатора Гегаркуника Гнела Саносяна и по предложению Армянского союза ресторанов 14 сентября 2019 года на Севанском полуострове состоится Фестиваль рыбы, который по такой тематике организуется впервые в области, претендуя стать ежегодным международным и получить широкий резонанс.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации Гегаркуника, празднества состоятся совместными усилиями областной администрации Гегаркуника и Армянского союза ресторанов.

Обсуждение подготовительных работ к рыбному фестивалю состоялось 2 августа в областной администрации Гегаркуника. Его вел губернатор Гегаркуника Гнел Саносян. В обсуждении приняли участие ответственные лица заинтересованных подразделений Армянского союза ресторанов, Национального парка “Севан”, областной администрации Гегаркуника. В ходе обсуждения стороны договорились до начала празднества провести очистительные работы на прибрежных территориях Севана, а мероприятие начать в 15: 00.

По словам исполнительного директора Армянского союза ресторанов Ваге Геворкяна, в ходе мероприятия в павильонах будут представлены различные блюда из рыбы, будут конкурсные церемонии дегустаций, продажи и разных номинаций.

Празднование будет сопровождаться национальными песнями и танцами, другими культурными номерами и завершится фейерверком.

На рыбном фестивале планируется участие 3500 - 5000 участников. “Фестивалем, организованным в конце курортного сезона на берегу Севана, мы еще раз обратим внимание общественности на проблему сохранения озера Севан”, - подчеркнул губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

Хосров Хлгатян