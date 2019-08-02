Ночным освещением обеспечен весь Макенис

Впервые в своей истории село Макенис провинции Гегаркуник снабжено сетью ночного освещения, полностью охватывающей все районы.

Как сообщил «Арменпресс» глава общины Макенис Радик Аветисян, торжественная церемония открытия сети ночного освещения состоялась 2-го августа, в ходе которой честь включения света была предоставлена заместителю губернатора Гегаркуника Нареку Григоряну.

Сеть освещения была создана в рамках субвенциальной программы. Строительные работы начались с 23 июля 2019 года и завершились в течение недели. Общая стоимость программы составила около 10 млн 730 тысяч драмов, 65% из которых выделило правительство Армении, 35% - муниципалитет Макениса. Сеть освещения имеет длину в 2300 метров и 86 фонарей, расположенных на всех центральных и второстепенных улицах села.

“За всю свою историю в Макенисе не освещался ни один квартал, а сейчас он освещен полностью. Это что-то вроде чуда для наших жителей. Вторая субвенциальная программа в нашей общине будет осуществлена в августе, в рамках которой мы предпримем открытие актового зала села”, - подчеркнул глава общины.

Хосров Хлгатян