Мужчина раздал резюме прохожим на улице и нашел «работу мечты»

В американском городе Финикс, штат Аризона, мужчина после увольнения с работы стал раздавать свое резюме на улице и нашел «работу мечты». Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летний Патрик Хоугланд (Patrick Hoagland) долго не мог найти новую работу. Иногда его приглашали на собеседования, но в итоге всегда отвечали отказом. Мужчина нуждался в деньгах, чтобы прокормить семью. Отчаявшись, он решил ходить по улицам и лично раздавать свое резюме прохожим.

В анкете он указал, что его цели — обеспечить лучшую жизнь семье и положительно повлиять на людей и окружающий мир. «Сначала я смеялся над этим. А потом все так лихо закрутилось», — говорит американец.

Владелица компании Serendipit Consulting Мелисса Диджанфилиппо увидела мужчину на перекрестке и впечатлилась тем, что его не смущает при поиске работы даже сильная жара. Она распространила его резюме в соцсетях, после чего Хоугланд получил сотни предложений о работе и устроился бетонщиком.