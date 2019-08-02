Военная прокуратура Армении выявила ущерб, нанесенный государству, в размере 9,7 млрд драмов

Военная прокуратура Армении подвела итоги работ в сфере защиты государственных интересов за первое полугодие 2019 года.

Как сообщили «Арменпресс» в прокуратуре РА, за указанный период отдел защиты государственных интересов и военные прокуратуры гарнизонов Центральной военной прокуратуры РА провели 188 исследований, что в количественном плане на 20 превышает результаты за аналогичный период прошлого года. В 102 случаях из изученных были выявлены нарушения, для устранения или придания им правовой оценки были предприняты конкретные меры прокурорского воздействия. В частности, по результатам исследований по защите государственных интересов возбуждено 20 уголовных дел. Значительные результаты были зарегистрированы особенно в сфере выявления и восстановления ущерба, нанесенного государству в Вооруженных Силах с использованием инструментария прокуратуры, исходящего из функции защиты государственных интересов. В частности, в результате проведенных за отчетный период исследований размер нанесенного государству ущерба составил 9 млрд 752 млн драмов. Для сравнения: в первом полугодии 2018 года размер ущерба, выявленного в рамках прокурорских функций по защите государственных интересов в Вооруженных силах, составил около 264 млн драмов, то есть в 37 раз меньше результатов этого года.

В первом полугодии 2019 г. был восстановлен нанесенный государству ущерб в размере 321.4 млн драмов, в том случае, когда в 2018 г. за тот же период показатель восстановления составил 60,8 млн драмов или в 5,2 раза меньше. Примечательно, что в течение этого года почти все восстановление ущерба было осуществлено в результате 12 предупреждений о добровольном возмещении ущерба государственным интересам на основании 3-ей части 29-ой статьи Закона РА “О прокуратуре”, и необходимости в применении других мер прокурорского воздействия не возникло. В отношении преобладающей части невосстановленного ущерба государству возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Во всех случаях, касающихся защиты государственных интересов, были предприняты необходимые меры прокурорского воздействия и проверочные действия.