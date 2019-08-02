Замминистра юстиции разъясняет значение ратификации Стамбульской конвенции

Заместитель министра юстиции Республики Армения Кристине Григорян считает “Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и семейным насилием” (Стамбульская конвенция) одним из инструментов, направленных на защиту прав человека со стороны правительства.

Как передает «Арменпресс», об этом Григорян сообщила 2 августа в ходе состоявшегося обсуждения.

“Это правительство в своей программе, и вообще политическая сила в своей концепции очень фундаментальным образом поставили защиту прав человека, и, в частности, эту манифестацию по построению общества, свободного от насилия. Закрепление подобных положений в программе правительства должно было найти свое выражение в виде действий. Обсуждаемая сегодня конвенция является лишь одним из этих действий, поскольку повестка дня защиты прав человека правительства более широкая, включает в себя другие международные инструменты, а также включает и изменения во внутригосударственном законодательстве”, - отметила Григорян.

По словам замминистра, не ратифицировать конвенцию будет нечестно в отношении международных партнеров и армянского общества.

“Страна подписала конвенцию в 2018 году. И сейчас мы находимся в процессе ратификации, и сказать, что мы просто подписали ее, чтобы потом не ратифицировать, по крайней мере, нечестно в отношении наших международных партнеров и нашего общества”, - сказала заместитель министра.

Конвенция Совета Европы “О предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и семейным насилием” (Стамбульская конвенция) была принята в 2011 году в Стамбуле, в рамках Совета Европы. В ряде стран Стамбульскую конвенцию объявили антиконституционной. По состоянию на июнь 2017 года она была подписана 44 странами. 12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, за которой в течение 2013 - 2017 годов последовали 27 других стран (Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Кипр, Дания, Финляндия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Италия, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Португалия, Сан-Марино, Сербия , Словения, Испания, Швеция, Швейцария).

Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года.

26 июля министр юстиции РА Рустам Бадасян обратился в Венецианскую комиссию для получения особого мнения относительно Стамбульской конвенции Совета Европы.

Mинистерство юстиции РА распространило заявление относительно Стамбульской конвенции .