Власти Танзании намерены построить канатную дорогу на Килиманджаро

Власти Танзании намерены соорудить подвесную канатную дорогу на Килиманджаро. Местные жители, работающие там носильщиками, выступают против, так как доставка вещей туристов на вершину является их основным заработком, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Власти считают, что канатная дорога поможет существенно увеличить поток туристов, к тому же создаст условия для комфортного путешествия на вершину для людей с ограниченными возможностями, пожилых и детей. Уже сейчас на Килиманджаро ежегодно взбираются примерно 50 тыс. человек, что приносит в танзанийскую казну десятки миллионов долларов. Канатная дорога, по оценкам властей, позволит увеличить эти показатели минимум наполовину.

Сейчас проводится экспертиза возможных социальных и экологических последствий проекта канатной дороги.