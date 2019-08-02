На автотрассе Ереван - Севан произошел взрыв: участок в 30 м стал труднопроходимым

На автодороге Ереван - Севан возле памятника “Орел” 2 августа произошел взрыв.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении, пострадавших и жертв нет.

На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.