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На автотрассе Ереван - Севан произошел взрыв: участок в 30 м стал труднопроходимым


На автодороге Ереван - Севан возле памятника “Орел” 2 августа произошел взрыв.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении, пострадавших и жертв нет.

На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.




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