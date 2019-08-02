Швейцарский бизнесмен армянского происхождения заинтересован в развитии автоматизации в Армении

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян принял швейцарского предпринимателя армянского происхождения Вардана Сирмакеша.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства высокотехнологичной промышленности Армении, швейцарский предприниматель, поблагодарив за прием, отметил, что знает о прогрессе Армении в сфере высоких технологий, потенциале армянских специалистов, высоких качествах и желает начать в Армении программу, которая параллельно с технологической сферой будет развивать направление механической автоматизации.

Он подчеркнул, что хочет импортировать в Армению новейшие, точные станки последнего поколения, тем самым способствуя развитию производства и военной промышленности в нашей стране.

Министр Акоп Аршакян отметил, что представленное предложение очень важно для прогресса и развития Армении и выразил готовность всячески содействовать реализации программы. Он сказал, что еще в советские годы у нас была очень развитая промышленная система, высококвалифицированные инженеры-механики, знающие свое дело, и что и сейчас есть проекты по применению в военной промышленности, и представленное предложение, несомненно, поможет быстрее продвинуться и развиваться в этом направлении.

Министр представил швейцарскому бизнесмену подходы правительства Армении в сфере высоких технологий, приоритеты и программы, направленные на их развитие. Он коснулся программы строительства “Инженерного города”, отметив, что планируется создать такую экосреду, в которой инженерные компании будут воплощать в жизнь новые идеи - от научно-исследовательских проектов до производства.

В ходе встречи была достигнута договоренность организовать в ближайшее время встречу со специалистами, которые будут работать в направлении представленной программы.