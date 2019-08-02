Правительство разъясняет причину осуществления греческим авиаперевозчиком рейсов Хургада –Ереван

Для перевозки оставшихся в Хургаде граждан Армении 26 и 29 июля в Ереван правительство воспользовалось услугами греческой авиакомпании “SpotAir”, заплатив за два полета 47 121 долларов.

В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Ваан Унанян отметил, что воспользование услугами не армянских авиаперевозчиков было обусловлено быстрой реакции на ситуацию

“ В связи с отменой запланированного на 25 июля 2019 года чартерного рейса Хургада - Ереван, сотни граждан Армении, желающих вернуться из отпуска, в том числе 10 детей в возрасте до двух лет оказались в незапланированной чрезвычайной ситуации. В этой ситуации первоочередным было организовать безопасное возвращение оставшихся в Хургаде граждан Армении насколько возможно скорее, с применением всех доступных на тот момент средств. Было принято коллегиальное решение для возвращения граждан Армении на родину сделать предпочтение и организовать полет через авиаперевозчика, который на тот момент имел все необходимые документы и мог немедленно осуществить рейс.

Через несколько дней, 1-го августа, стало возможным осуществить рейс посредством компании “Тарон-Авиа”. Добавим, что первыми двумя рейсами в Армению вернулись 315 граждан, а третьим рейсом - 100 граждан Армении.

Комитет гражданской авиации РА действует в порядке, установленном Конституцией РА, законами и иными правовыми актами и положениями своего устава, он не имеет никаких функций вмешиваться в коммерческую деятельность.

Выражаем благодарность всем тем, благодаря поддержке и совместной работе которых стало возможным своевременное и безопасное возвращение 415 граждан РА в Армению”, - отметил Унанян.