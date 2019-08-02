Абоненты Ucom будут платить за роуминг в Арцахе по сниженным тарифам

Абоненты мобильной связи Ucom воспользуются возможностью всегда оставаться на связи по сниженным тарифам роуминга. Как сообщили «Арменпресс» в компании Ucom, с 1 августа 2019 года при путешествии в Арцах абоненты компании Ucom насладятся следующими сниженными тарифами роуминга: для звонков в Армению и местных звонков будет действовать тариф в 38 драмов/мин, для входящих звонков – 25 драмов/мин, а тариф для коротких сообщений составит 40 драмов/SMS.

«Смена действующих до этого тарифов стала возможной в результате переговоров между участниками рабочей группы по пересмотру и снижению тарифов роуминга в Арцахе. Эта рабочая группа была сформирована по приказу министра промышленности высоких технологий РА, а в число участников вошли представители Министерства экономики и производственной инфраструктуры Арцаха, Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Арцаха, ЗАО «Карабах Телеком» и всех действующих в Армении операторов», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Отметим также, что компания Ucom с большой готовностью приняла участие в переговорах и согласилась приложить все необходимые усилия для дальнейшего снижения тарифов на роуминг, а также с целью внесения поправок в соответствующие правовые нормы. Компания Ucom также готова содействовать в процессе определения основных принципов и методов тарифного регулирования.