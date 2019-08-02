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В шведском городе ввели разрешения на попрошайничество


Власти шведского города Эскильстуна впервые в стране вели новые меры по борьбе с попрошайничеством: теперь для "пассивного сбора денег" в определенных районах города нужно получать разрешение полиции. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Стоимость разрешения на "пассивный сбор денег" в Эскильстуне составляет 250 шведских крон (25 евро), получить его можно в полиции. Заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования. Новые правила вступили в силу с 1 августа. По данным местного издания Eskilstuna-Kuriren, ни одного запроса на получение разрешения полиция пока не получила.

 

"Мы бюрократизируем процесс, чтобы максимально его усложнить", - цитирует издание представителя городской администрации Джимми Янссона.

Попрошайничество не запрещено в Швеции на государственном уровне, регуляция этого вопроса остается на усмотрение местной администрации. 

 




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