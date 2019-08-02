Капитально ремонтируется водохранилище общины Вардадзор

За счет государственных средств в общине Вардадзор Гегаркуникской области ремонтируется регулирующее водохранилище на 400 тонн воды.

Как сообщил «Арменпресс» руководитель общины Вардадзор Роберт Сираканян, водохранилище капитально ремонтируется в рамках программ правительства Армении по урегулированию проблем, требующих первоочередного решения. Стоимость программы - более 11 500 000 драмов, из которых муниципалитет Вардадзора вложил 5 млн 500 000 драмов, а остальные 6 млн - правительство РА. Работы начались с мая 2019 года и уже подходят к концу.

“Водохранилище, регулирующее ежедневное снабжение села питьевой водой, было разрушено и находилось в неутешительном состоянии. Это не позволяло обеспечивать полноценное чистое и безопасное водоснабжение. Решение этой проблемы имело жизненно важное значение для общины. Внутренняя сеть водопровода Вардадзора уже капитально отремонтирована на 90%, на ремонт оставшихся 10% из местного бюджета в этом году выделили еще 2 млн драмов. Так что село обеспечено круглосуточным водоснабжением, а с ремонтом регулирующего водохранилища - уже абсолютно безопасным. Регулирующее водохранилище огорожено, территория имеет ночное освещение”, - отметил Роберт Сираканян.

Хосров Хлгатян