Китай пригрозил США ответным повышением пошлин

Намерение Белого дома продолжить повышение пошлин на китайскую продукцию следует рассматривать как грубую ошибку, которая не позволит Китаю и Соединенным Штатам преодолеть конфликтную ситуацию в торговой сфере. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, сообщает в пятницу Спутниковый телеканал города Шэньчжэня (Южный Китай), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это абсолютно неправильный метод урегулирования наших торгово-экономических противоречий", - заявил он журналистам в период проведения межминистерской встречи членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

Китайские власти готовы предпринять адекватные меры в ответ на анонсированное повышение пошлин Соединенными Штатами на продукцию из КНР.

Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Если США повысят пошлины, то китайская сторона предпримет ответные меры. Думаю, что Соединенные Штаты должны хорошенько подумать перед тем, как предпринимать такие шаги, поскольку им придется столкнуться с плачевными последствиями своих действий", - заявила она на регулярном брифинге.

Ранее американский лидер сообщил, что размер объявленных в четверг пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25% или больше. "10% - это на короткий период времени, а потом я могу сделать их больше или меньше: все зависит от ситуации со сделкой. <...> Если вы помните, когда я объявлял пошлины в 25%, я делал это поэтапно, и эти тарифы также могут быть постепенно повышены, они также могут быть сняты. <...>Так что мы начали с 10%, но они могут быть подняты более чем до 25%", - пояснил хозяин Белого дома.