Министр обороны РА принял молодежь из диаспоры

В административном комплексе Министерства обороны РА 2 августа гостили участники курсов переподготовки молодых лидеров диаспоры во главе с главным уполномоченным по делам диаспоры Заре Синаняном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, армянскую молодежь диаспоры принял министр обороны Армении Давид Тоноян.

Говоря об эффективности проведения подобных встреч, министр подчеркнул их важность для укрепления связей Армения - Диаспора и еще большего сплочения молодежного потенциала в общинах диаспоры на благо решения проблем обороны и безопасности РА.

В ходе встречи молодым лидерам диаспоры были представлены оборонная политика РА, существующая среда безопасности, приоритеты программы правительства РА в этих рамках, текущее состояние Нагорно-карабахского конфликта, а также основные направления международного военного сотрудничества.

Министр обороны ответил на вопросы, интересующие молодежь диаспоры, коснулся проводимых в ВС реформ и программ модернизации вооружения и военной техники, которые позволяют изо дня в день совершенствовать степень боевой подготовки армянских вооруженных сил, с качественным преимуществом и умными шагами реагировать на любую ситуацию и достигать новых успехов.