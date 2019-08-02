С сегодняшнего дня температура воздуха в Армении понизится на 8 - 10 градусов

В ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях Армении ожидается высокий риск возникновения пожаров. Днем 2-го, с 3 по 7 августа в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха 2, 3 августа в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе днем понизится на 8 - 10 градусов, в других районах - на 5 - 6 градусов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в Ереване 2 - 3 августа в вечерние часы ожидаются кратковременные дожди и грозы. С 4 по 7 августа ожидается погода без осадков, в вечерние часы ожидается усиление ветра до 18 - 20 м/с.