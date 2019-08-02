Режиссер Майкл Мур назвал сильнейшего кандидата от демократов на выборах в США

Самым сильным кандидатом от Демократической партии на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США была бы супруга 44-го американского лидера Барака Обамы - Мишель Обама. Уверенность в этом выразил в четверг в интервью телеканалу MSNBC американский режиссер Майкл Мур, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нам нужен кандидат, которого любят американцы и который не являются частью политических кругов", - отметил Мур, поддерживающий партию демократов и регулярно критикующий американского лидера Дональда Трампа. Режиссер сообщил, что, по его мнению, заручиться большим числом голосов на предстоящих выборах, нежели Трамп, могут некоторые политики, которые сейчас претендуют на выдвижение кандидатами в президенты от партии демократов.

Вместе с тем режиссер подчеркнул, что получение большего числа голосов не гарантирует кандидату победы на президентских выборах в США, поскольку они не являются прямыми, а последнее слово остается за коллегией выборщиков.

"Если мы будем вести кампанию так же, как в прошлый раз, то мы проиграем", - сказал Мур. "Хиллари получила на 3 млн голосов больше, чем Трамп. В следующем году демократ наберет на 5 млн больше голосов и все равно может проиграть из-за коллегии выборщиков", - добавил он. Как полагает режиссер, кандидат от демократов для победы над Трампом должен иметь еще более внушительный перевес по числу голосов.

"Есть человек, который может сокрушить Трампа, она пока не заявляла о своем участии [в выборах]", - сказал Мур. Как он пояснил, речь идет о Мишель Обаме. Режиссер уверен, что она пользуется большой популярность в стране, а во время ее публичных выступлений собираются огромные толпы. "Она победит на дебатах, Трамп не сможет ее запугивать, не сможет придумывать ей прозвища", - полагает Мур. Режиссер выразил уверенность в том, что, если бы демократы обратились к бывшей первой леди с просьбой участвовать в выборах, она не смогла бы отказать.

Майкл Мур является одним из самых известных американских режиссеров-документалистов. В числе его работ фильмы "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11, 2004 год) и "Боулинг для Колумбины" (Bowling for Columbine, 2002 год). Мур является лауреатом ряда престижных наград, в том числе премий "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь".