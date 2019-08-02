КГД с налогоплательщиками Севана обсудил вопросы налогового администрирования

По поручению председателя КГД состоялась очередная рабочая встреча с налогоплательщиками, на этот раз с крупными хозяйствующими субъектами, действующими в Севанском бассейне. Цель встречи - в атмосфере партнерства, совместно с бизнесом обсудить и выявить проблемы и риски, рассмотреть пути их урегулирования. КГД хозяйствующим субъектам, занимающимся организацией в регионе торговли, общественного питания, предоставлением зон отдыха и предоставлением гостиничных услуг, представил администрирование, связанное с сезонностью.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, услуги, предоставляемые гражданам в зоне отдыха Севана должны быть не только качественными и востребованными, но и прозрачными и законными. Следовательно, КГД еще раз призывает хозяйствующих субъектов, не уточнивших свое налоговое поведение, полностью задекларировать оборот реализации.

По словам первого заместителя председателя комитета Рафика Машадяна, по сравнению с 7 месяцами прошлого года, в этом году КГД зафиксировал положительные результаты. “У этих хозяйствующих субъектов зафиксирован рост объемов реализации на 90%, а также рост налоговых выплат на 100%, однако это не означает, что мы достигли той планки, когда налогоплательщики полностью и добросовестно выполняют свои налоговые обязательства”.

Встреча прошла в атмосфере активного диалога, предприниматели озвучили ряд вопросов и получили исчерпывающие ответы. Бизнес выразил готовность исправить имеющиеся недостатки.