Три армянских гроссмейстера играют на международном турнире в Абу-Даби

Три шахматиста, представляющих Армению, играют на международном турнире в Абу-Даби. Как передает «Арменпресс», в Объединенных арабских эмиратах начинается международный турнир “Абу-Даби Мастерс”, в котором принимают участие 151 шахматистов. В числе участников 55 гроссмейстеров, а в общей сложности 124 из 155 участников имеют международные звания.

Армению на турнире представляют трехкратный олимпийский чемпион Владимир Акопян и гроссмейстеры Самвел Тер-Саакян и Мануэл Петросян.