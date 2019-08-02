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Три армянских гроссмейстера играют на международном турнире в Абу-Даби


Три шахматиста, представляющих Армению, играют на международном турнире в Абу-Даби. Как передает «Арменпресс», в Объединенных арабских эмиратах начинается международный турнир “Абу-Даби Мастерс”, в котором принимают участие 151 шахматистов. В числе участников 55 гроссмейстеров, а в общей сложности 124 из 155 участников имеют международные звания.

Армению на турнире представляют трехкратный олимпийский чемпион Владимир Акопян и гроссмейстеры Самвел Тер-Саакян и Мануэл Петросян.




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