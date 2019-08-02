Юные шахматисты стартуют на чемпионате Европы

29 юных армянских шахматистов стартуют на чемпионате Европы. Как передает «Арменпресс», в Словении, в Братиславе начинается индивидуальный юношеский чемпионат Европы по шахматам. Турнир проводится в 6 возрастных группах - до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

В числе представителей Армении гроссмейстер Арам Акопян, который выступит на турнире среди юношей до 18 лет.