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Юные шахматисты стартуют на чемпионате Европы


29 юных армянских шахматистов стартуют на чемпионате Европы. Как передает «Арменпресс», в Словении, в Братиславе начинается индивидуальный юношеский чемпионат Европы по шахматам. Турнир проводится в 6 возрастных группах - до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

В числе представителей Армении гроссмейстер Арам Акопян, который выступит на турнире среди юношей до 18 лет.




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