WSJ: токсичные вещества в окурках сигарет представляют угрозу для экологии

Фильтры выкуренных сигарет, в которых накопились различные токсичные вещества, представляют серьезную угрозу для экологии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на результаты исследования, проведенного в течение одного дня - 15 сентября 2018 года - в более чем 120 странах мира.

В этот день активистами организации Ocean Conservvancy International Coastal Cleanup был произведен подсчет бытовых отходов, обнаруженных на берегах рек и на океанском побережье. Выяснилось, что чаще всего там находили окурки от сигарет с пластиковым фильтром - более 5,5 млн штук. На втором месте оказались обертки от различных продуктов (3,5 млн), пластиковые соломинки (3,2 млн), пластиковые тарелки (1,9 млн) и пластиковые бутылки (1,7 млн).

"Исследования свидетельствуют о том, что окурки, которые часто смывают в городскую канализацию, откуда они попадают в водоемы, могут быть весьма токсичными для рыб",- отметила газета.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, газета указала, что при разложении сигаретных фильтров в окружающую среду попадает около 7 тыс. различных химических соединений, многие из которых являются ядовитыми.