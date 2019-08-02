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СМИ: власти Индонезии утвердили план переноса столицы на остров Калимантан


Правительство Индонезии утвердило план переноса столицы республики из Джакарты на остров Калимантан в центре страны. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает газета The Star.

"Новая столица появится на острове Калимантан, - сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро. - О том, в какой провинции острова начнется строительство, будет объявлено позднее".

Индонезийские власти оценили проект переноса столицы в $32,5 млрд. Начало строительства запланировано на 2021 год.

Президент Индонезии Джоко Видодо в конце апреля предложил перенести столицу из-за устаревшей инфраструктуры Джакарты. Согласно исследованию компании Uber, в этом городе автомобилисты проводят в пробках 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, нынешняя индонезийская столица занимает 12-е место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.

 

 




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