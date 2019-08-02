В Гюмри будет построен новый родильный дом.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Торосян.

“ Когда я впервые встретился в Женеве с Вартаном Сирмакесом, я сделал ему предложение по одной здравоохранительной программе для города Гюмри. Сегодня мы уже подписываем Меморандум о взаимопонимании, согласно которому из средства фонда, созданного г-ном Вартаном Сирмакесом, в 2019 году будут выделены средства. В Гюмри начнутся работы по созданию родильного дома “Назарет и Сона Сирмакес Ханлян”. Новый родильный дом будет способствовать развитию сферы здравоохранения Ширакской области и решит проблемы в этой сфере”, - написал он.