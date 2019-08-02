В Ераносе 200 хозяйств обеспечены круглосуточным водоснабжением

В общине Еранос Гегаркуникской области, за счет выделенных из местного бюджета 5 млн драмов, была проложена внутренняя сеть водопровода питьевой воды длиной 1,5 км, в результате чего круглосуточным водоснабжением уже обеспечено около 200 хозяйств.

Как сообщил «Арменпресс» глава общины Еранос Саша Бавеян, внутренняя сеть водопровода питьевой воды была построена на территории села, называемой “Чыри Дзор”, и в первом переулке 5-й улицы.

“В результате разрушения внутренней сети водопровода питьевой воды в этих районах возникла беспорядочная ситуация с водоснабжением. Мы урегулировали проблему за счет средств местного бюджета. Работы мы начали в июне этого года и завершили в конце июля. Сейчас у нас уже есть регулярное и круглосуточное водоснабжение. В результате реализации этих работ у нас капитально отремонтированный водопровод, составляющий 40% от общей внутренней сети села, а для остальных 60% мы должны найти новые средства, чтобы иметь капитально отремонтированную стопроцентную внутреннюю сеть. За счет местных средств в этом году мы решили еще один жизненно важный вопрос, с капиталом около 900 тысяч драмов, отремонтировали дороги. По состоянию на 20 июля работы завершены, и сейчас машины перевозят с полей фураж и зерно по совершенно ровным и гладким дорогам”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян