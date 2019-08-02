Сбор урожая зерна начался со скромных результатов

Уже два дня как в Гегаркуникской области начался сбор урожая зерна, старт которому был дан в общине Еранос. Как сообщил «Арменпресс» руководитель общины Еранос Саша Бавеян, средняя урожайность одного гектара посевов ячменя составила 12 -1 5 центнеров, средняя урожайность одного гектара пшеницы – 15 -18. Сбор урожая зерна в Ераносе завершится в течение ближайшей недели.

Сбор урожая зерновых 1-2 августа начался также и в других общинах области.

По словам начальника отдела сельского хозяйства управления сельского хозяйства и охраны природы администрации Гегаркуника Мартина Петросяна, урожай зерна пока собирается со скромными результатами. “С одного гектара ячменных полей собираются до 15 центнеров урожая, с пшеничных полей - до 18 – 20. У нас 23 тысячи гектаров зерновых площадей, для осуществления сбора урожая на них, у нас достаточно технических средств. В настоящее время результаты сбора урожая скромны, однако в процессе на некоторых территориях возможно будет получен более высокий результат. Сбор урожая зерна в области завершится в третьей декаде августа”, - отметил Мартин Петросян.

Хосров Хлгатян