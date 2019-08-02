Купи пазл - и помоги одной или двум бездомным семьям Гюмри

Фонд “Гюмри без домиков” выступил с инициативой, которая поможет иметь квартиру одной или двум бездомным семьям Гюмри. В пазл из 15 000 частей превратилась одна из картин гюмрийской художницы, профессора, заслуженного деятеля культуры РА Сусанны Мкртчян из серии “Дом моей души, Гюмри”. До 21 сентября каждый может за 1000 драмов купить одну часть пазла из 15 000 частей и присоединиться к благотворительной инициативе “Гюмри без домиков”.

Волонтеры фонда каждый день на площади Вардананц в Гюмри у входа в Гюмрийское территориальное подразделение агентства ЗАГСа ждут всех, а те, у кого нет возможности приехать в Гюмри, но имеют большое желание, могут сделать это посредством фейсбуковской страницы и сайта фонда.

Как передает «Арменпресс», первые 9 частей пазла купил премьер-министр Армении, последняя – также Никола Пашиняна, которую он лично разместит 21 сентября, а до этого она будет хранится в красивой коробке у исполняющего обязанности исполнительного директора Фонда Геворга Григоряна.

“За два дня уже продано более 250 частиц. Основной целью инициативы является также то, чтобы в ней приняли участие и жители Гюмри и проживающие за рубежом гюмрийцы. Пожертвование можно сделать онлайн. Все делается открыто и прозрачно”, - отметил Геворг Григорян, призвав всех присоединиться к инициативе, и помочь бездомным семьям приобрести долгожданную квартиру.

Выбор семьи или семей будет сделан в соответствии с критериями, установленными попечителями фонда, состоящего из 21 члена, но то, что предпочтение будет отдано многодетной семье, это очевидно.

Арменуи Мхоян