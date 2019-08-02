Степанакерт готов к открытию Панармянских игр

Арцах готов к открытию VII летних Панармянских игр. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр Республики Арцах Григор Мартиросян.

“Факел нашего единства будет зажжен через несколько дней, 6 августа. Насыщенные спортивно-культурные мероприятия, в эти дни будут свидетельствовать о нашей целостности, приверженности национальным ценностям и традициям.

Завершаются подготовительные работы VII летних Панармянских игр. На республиканском стадионе имени Шаумяна продолжаются репетиции художественной, праздничной программы”, -написал он.

VII летние Панармянские игры состоятся с 5 по 17 августа, в триединстве Армения – Арцах – Диаспора. Церемония открытия состоится 6 августа на главном стадионе Степанакерта, закрытие состоится 17 августа на площади Свободы в Ереване. Девиз игр – “Единство спортом”.