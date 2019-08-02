Стамбульская команда в этом году не примет участия в Панармянских играх

На пресс-конференции Стамбульской комиссии по организации Панармянских игр председатель комиссии Айкарам Карасу заявил, что группа стамбульских спортсменов не будет участвовать в Панармянских играх в Арцахе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила армянская газета Стамбула “Жаманак”.

Айкарам Карасу сообщил, что главная причина неучастия - проведение Игр в Арцахе, что поставило в сложную ситуацию группу армянских спортсменов Стамбула. Будучи хорошо осведомленной в региональных вопросах, особенно о позиции Турции по проблеме Арцаха, комиссия не захотела создавать проблем для спортсменов. До этого года они беспрепятственно участвовали в общеармянских программах, проводимых в Армении.

Карасу также отметил, что если бы их группа участвовала бы в играх, то спортсмены представили бы армянскую общину в девяти видах спорта.

VII летние Панармянские игры состоятся с 5 по 17 августа, в триединстве Армения – Арцах – Диаспора.

Церемония открытия состоится 6 августа на главном стадионе Степанакерта, закрытие состоится 17 августа на площади Свободы в Ереване. Девиз игр – “Единство спортом”.