Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" - по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Когда мэр города не имеет исполнительной власти, то есть, влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов, с которыми он шел на выборы, – это абсурд … Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?", - заявил Кличко в интервью изданию "РБК – Украина", опубликованном в пятницу.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.