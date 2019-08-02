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В Израиле создали пульт управления собакой – видео


Израильские инженеры из Университета Бен-Гуриона создали пульт дистанционного управления собакой, который передает животному команды с помощью вибрации, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. Как это работает? Подробности в видео.




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