Никол Пашинян 5 августа выступит на площади Возрождения в Степанакерте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа в 19:00 на церемонии открытия VII Панармянских игр на площади Возрождения в Степанакерте выступит с речью.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сообщил в прямом эфире Facebook.

“5 августа в Степанакерте ожидается очень важное событие - состоится церемония открытия Панармянских игр. Я, конечно, буду присутствовать и приму участие в этой церемонии. В эти дни в Степанакерте соберутся многочисленные представители диаспоры, Арцаха и Армении. Думаю, это будет очень хороший повод на площади Возрождения Степанакерта говорить о нашей национальной повестке, об этой исключительной возможности единства Арцах – Армения -Диаспора и дорожной карте решения вопросов национальной повестки.

Будут затронуты вопросы Арцаха, Армении, а также диаспоры, но целью номер один будет обсуждение вопросов нашей общенациональной повестки дня.

Дорогие соотечественники, 5 августа в 19: 00 с любовью и с удовольствием приглашаю всех Вас на площадь Возрождения Степанакерта. С особой любовью хочу пригласить наших соотечественников Арцаха”, - заключил Пашинян.