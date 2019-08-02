СМИ: новые пошлины США на импорт из Китая затронут игрушки, iPhone и оружие

Новые американские таможенные пошлины, которые будут введены на китайский импорт с 1 сентября, затронут детские игрушки, одежду, обувь, а также такие электронные устройства, как смартфоны IPhone ("Айфон"), и даже оружие. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг информационный портал "Аксиос".

Введение новых тарифов приведет к тому, что США будут облагать сбором практически весь китайский импорт, направляемый в Америку. По данным портала, пошлины затронут такие предметы одежды, как пальто, брюки, шорты, юбки, платья и даже нижнее белье. Кроме того, сборы коснутся и электронных устройств - смартфонов IPhone, микрофонов, цифровых камер, наушников, игровых приставок. При этом, по данным "Аксиос", пошлины будут распространяться и на огнестрельное оружие - револьверы, пистолеты, винтовки и др.

Среди остальных товаров в списке значатся детские игрушки, молочная продукция, цветы, овощи и фрукты, специи, алкоголь, предметы мебели и товары для дома, спортинвентарь.