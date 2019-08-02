Стартует первенство республики по футболу

Стартует сезон 2019/20 высшей лиги Армении по футболу.

Как передает «Арменпресс», 2-го августа состоятся две встречи: гюмрийский “Ширак” примет “Урарту” (бывший “Бананц”) в 17: 00, а “Арарат” на Республиканском стадионе встретится с новичком высшей лиги “Ереваном” в 19:30.

3-го августа “Гандзасар-Капан” сыграет с клубом “Ноа” (бывший “Арцах”) в 19: 00. 4-го августа “Пюник” сыграет с “Лор”.

Матч “Алашкерт” – “Арарат-Армения” отложен.