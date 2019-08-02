Восемь борцов вольного стиля примут участие в чемпионате мира

Молодежная сборная Армении по вольной борьбе примет участие в чемпионате мира.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила федерация. С 12 по 18 августа в столице Эстонии Таллине состоится молодежный чемпионат мира по борьбе.

Последние учебно-тренировочные сборы вольные борцы проводят в Беларуси с 30 июля по 10 августа.

Представляем состав сборной по вольной борьбе, которая примет участие в молодежном чемпионате мира: Вреж Геворгян - 57 кг, Грачья Маргарян - 61 кг, Вазген Теванян - 65 кг, Арман Андреасян - 70 кг, Давид Геворгян - 74 кг, Арман Авагян - 79 кг, Мгер Маркосян - 86 кг, Оганес Магакян - 125 кг.

После учебно-тренировочных сборов, 10 августа команда отправится на турнир.