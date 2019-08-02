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Кровавая ночь в Загребе: застрелены четыре ребенка


Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Стрельба произошла около 21:30 по местному времени (22:30 по минскому) в районе под названием Кайзерица. Погибли шесть человек, среди которых, по неофициальным данным, четверо – дети. Их тела были найдены с огнестрельными ранениями.

Один – семимесячный младенец – остался жив, однако получил ранения, и был госпитализирован.

По предварительным данным, убийство совершил мужчина. После совершения преступления он скрылся.

Предполагается, что мотивом преступления стала ревность убийцы к бывшей жене и ее новому партнеру.

Преступника разыскивает полиция.


 

 

 




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