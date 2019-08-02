Омбудсмен Армении обратился в Конституционный суд по вопросу гарантирования прав полицейских

Защитник прав человека обратился в Конституционный суд по вопросу гарантирования прав тех служащих полиции, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе защитника прав человека Армении.

Вопрос в том, что в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении служащего полиции действующим законодательством, он одновременно лишается возможности выплаты зарплаты, освобождения от службы в полиции по собственной инициативе, а также назначения на другую должность, за исключением научной, педагогической и творческой работы.

В сложившейся ситуации служащий полиции, в случае, если вина окончательным судебным актом не доказана, встает перед проблемой удовлетворения первоочередных потребностей, своих и своей семьи.

В результате нарушается ряд его прав, в частности, права на свободный выбор труда, уважение частной и семейной жизни, а также конституционные принципы запрета дискриминации, презумпции невиновности и соразмерности.