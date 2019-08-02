В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать

Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних. Как передает Арменпресс, об этом сообщает саудовская газета "Оказ".

Согласно новой формулировке закона, теперь женщина, достигшая 21 года, "сможет самостоятельно получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее". До этого женщинам приходилось получать разрешения опекунов мужского пола для поездок за рубеж. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат саудовской подданной.

Кроме того, женщина получила право быть опекуном для несовершеннолетних детей наряду с мужчинами, регистрировать новорожденных в государственных органах.