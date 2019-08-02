Женская баскетбольная команда снова победила

Женская сборная Армении по баскетболу до 18 лет одержала вторую победу подряд. Как передает «Арменпресс», на проходящем в Андорре чемпионате Европы среди женщин до 18 лет дивизиона “С” сборная Армении снова победила, одержав победу над командой Грузии со счетом 74-55.

Самым результативным игроком встречи была Патил Натали Ягупян, набравшая 20 очков.

Баскетболистка женской сборной Армении до 18 лет Кайла Кешмешян в матче Армения - Грузия стала автором дабл-дабл.

Она набрал 18 очков и сделала 13 результативных передач.