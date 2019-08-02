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Следующий соперник “Пюника” в Лиге Европы – команда из английской Премьер-лиги


Известен соперник ереванского “Пюника” в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Как передает «Арменпресс», в третьем квалификационном раунде Лиги Европы соперником армянского клуба будет “Вулверхэмтон” из английской Премьер-лиги.

Первая встреча команд состоится в Ереване 8 августа, а ответная - в Англии 15 августа.

Ереванский футбольный клуб “Пюник” в первом матче второго тура Лиги Европы одержал победу над чешским “Яблонцем” со счетом 2:1, а во втором матче между командами не было забито ни одного гола.




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