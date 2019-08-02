На автотрассе Севан - Гетап автомобиль упал в ущелье: есть пострадавшие

В службу “911” МЧС РА поступил звонок о том, что 2-го августа в 00: 11 на автодороге Севан - Гетап, возле села Цовазард произошло ДТП. Автомобиль выехал за пределы проезжей части дороги и упал в ущелье, есть пострадавший, необходима помощь спасателей.

Как передает «Арменпресс», на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении.

Выяснилось, что на 19-ом километре автодороги Севан - Гетап автомобиль марки “Mercedes Benz C180” (водитель Г. Х. 1973 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги и упал в ущелье глубиной около 15 м.

До прибытия спасателей на место происшествия водитель и пассажир (К. Б. 1980 г.р.) силами граждан были извлечены из автомобиля и госпитализированы в медицинский центр Гавара, где врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.