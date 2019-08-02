Кондолиза Райс оценила вероятность вступления Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом она заявила в интервью изданию "Новое время".

"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО", - сказала экс-госсекретарь.

Однако Райс также отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. По ее мнению, этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО.