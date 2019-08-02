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Большинство тори в Палате общин сократилось до одного голоса


После довыборов в Палату общин парламента Великобритании Консервативная партия потеряла двух депутатов и сократила свое большинство до одного человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу BBC News.

Либерал-демократы победили консерваторов в избирательном округе Брекон и Радноршир в Уэльсе. Потеря произошла на фоне вступления в должность нового премьер-министра от консерваторов Бориса Джонсона.

Правящая коалиция под началом консерваторов насчитывает 320 человек, оппозиция – 319 человек. С таким раскладом сил сторонникам сохранения Великобритании в Евросоюзе будет проще отстаивать свою позицию.

 




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