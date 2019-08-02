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Трамп: США продолжат облагать Китай пошлинами, пока не будет заключена торговая сделка


Власти США продолжат вводить пошлины на товары из Китая, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Трансляцию вел телеканал "Си-спэн".

"До тех пор, пока не будет сделки, мы будем облагать их пошлинами", - сказал Трамп.Помимо этого, президент США заявил, что размер объявленных в четверг пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25% или больше.

Ранее на этой неделе в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. В среду Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако в четверг американский президент на своей странице в Twitter объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

 




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