Европейские индексы - 01-08-19
МОСКВА, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.53% и составил 12253.15 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.70% и составил 5557.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7584.87 пункта, а российский RTSI снизился на 1.00% и составил 1346.40 пункта.
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- 09:16 Европейские индексы - 01-08-19
- 09:15 Американские индексы снизились - 01-08-19
- 09:14 Цены на цветные металлы - 01-08-19
- 09:03 Цены на драгоценные металлы - 01-08-19
- 08:55 Цены на нефть снизились - 01-08-19
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- 01.08-18:13 Поезд сбил туриста на железнодорожной станции в Чакви
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- 01.08-17:56 Джигарханян впервые после болезни провел сбор труппы Московского драматического театра
- 01.08-17:52 МИД обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
- 01.08-17:34 Опрос: большинство немцев выступили за вывоз американского ядерного оружия из ФРГ
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- 01.08-17:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-08-19
- 01.08-17:02 Азиатские индексы - 01-08-19
- 01.08-16:52 Глава Банка Англии заявил о готовности к любому сценарию Brexit
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- 01.08-16:35 ЕС продолжит диалог с Зарифом, несмотря на черный список США
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- 01.08-15:57 С целью осуществления инвестиционной программы правительство отчуждает государственное имущество
- 01.08-15:56 Мировые центробанки в первом полугодии закупили рекордные объемы золота
- 01.08-15:53 В Гюмри будет реализована новая инвестиционная программа на 5 млрд драмов
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- 01.08-15:41 В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров
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