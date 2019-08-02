Европейские индексы - 01-08-19

МОСКВА, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.53% и составил 12253.15 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.70% и составил 5557.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7584.87 пункта, а российский RTSI снизился на 1.00% и составил 1346.40 пункта.