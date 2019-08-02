Цены на цветные металлы - 01-08-19

ЛОНДОН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.22% и составила 1785.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.79% и составила 5903.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.25% и составила 1986.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.45% и составила 14315.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.23% и составила 17300.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.13% и составила 2395.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26455.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 26500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.