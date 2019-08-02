“Алашкерт” выбыл из Лиги Европы
Ереванский футбольный клуб “Алашкерт” во втором квалификационном раунде Лиги Европы после драматического матча выбыл из борьбы.
Как передает «Арменпресс», в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы “Алашкерт” на выезде победил румынскую команду “Стяуа” со счетом 3:2. Но поскольку армянский клуб в ереванском матче проиграл со счетом 0:3, то в итоге двух игр со счетом 3:5 выбыл из дальнейшей борьбы.
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