“Алашкерт” выбыл из Лиги Европы

Ереванский футбольный клуб “Алашкерт” во втором квалификационном раунде Лиги Европы после драматического матча выбыл из борьбы.

Как передает «Арменпресс», в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы “Алашкерт” на выезде победил румынскую команду “Стяуа” со счетом 3:2. Но поскольку армянский клуб в ереванском матче проиграл со счетом 0:3, то в итоге двух игр со счетом 3:5 выбыл из дальнейшей борьбы.