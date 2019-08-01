За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 45 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 31 июля и 1 августа сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 45 случаев преступлений, из них 2 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 14 случаев кражи личного имущества, 9 случаев причинения телесных повреждений, по 4 случая побоев и мошенничества, 2 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю изнасилования, присвоения или растраты, фальшивомонетничества, умышленного уничтожения имущества, киберпреступности, изъятия оружия и боеприпасов, угрозы убийством, ложного доноса, незаконного лишения свободы, нарушения неприкосновенности жилища, сбыта наркотиков и выращивания воспрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства.

За данный период найдены 4 человека, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрирован 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 14 ДТП: 1 человек погиб, 24 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.