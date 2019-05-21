Предстоящие на 2 августа мероприятия
21:10, Август 01, 2019
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16:01, 22.07.2019
Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
16:07, 24.06.2019
Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 21:45 Саакян присутствовал на церемонии вручения призов Всеармянского 8-го фестиваля по чтению стихов
- 21:30 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 45 случаев преступлений
- 21:10 Предстоящие на 2 августа мероприятия
- 20:43 В Австралии создан Круг дружбы с Арцахом
- 20:08 Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд
- 19:51 МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
- 19:47 Глава МИД Арцаха встретился с премьер-министром штата Новый Южный Уэльс Австралии
- 18:52 Пашинян надеется, что автотаможня в Гюмри активизирует экономическую жизнь города
- 18:23 Полицейские обнаружили осквернителя могильных плит в “Ераблуре”
- 18:13 Поезд сбил туриста на железнодорожной станции в Чакви
- 18:00 Дым от пожаров в Сибири достиг США
- 17:56 Джигарханян впервые после болезни провел сбор труппы Московского драматического театра
- 17:52 МИД обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
- 17:34 Опрос: большинство немцев выступили за вывоз американского ядерного оружия из ФРГ
- 17:17 В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- 17:09 В парламенте Японии впервые появились парализованные депутаты
- 17:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-08-19
- 17:02 Азиатские индексы - 01-08-19
- 16:52 Глава Банка Англии заявил о готовности к любому сценарию Brexit
- 16:45 Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет
- 16:35 ЕС продолжит диалог с Зарифом, несмотря на черный список США
- 16:17 Мужчину посадили в тюрьму на 50 минут
- 15:57 С целью осуществления инвестиционной программы правительство отчуждает государственное имущество
- 15:56 Мировые центробанки в первом полугодии закупили рекордные объемы золота
- 15:53 В Гюмри будет реализована новая инвестиционная программа на 5 млрд драмов
- 15:50 Бадасян сообщил, почему он обратился в Венецианскую комиссию по вопросу Стамбульской конвенции
- 15:49 Будет прекращено газоснабжение улицы Спандаряна в Егварде
- 15:41 В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров
- 15:36 Рианна показала новое нижнее белье и снялась в откровенной фотосессии
- 15:34 Ucom увеличила количество телеканалов на 12 и предлагает смотреть их без дополнительной платы
- 15:29 Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд
- 15:27 Вердикты ЕСПЧ могут стать поводом для дисциплинарных производств в отношении судей РА
- 15:26 Правительство выделило финансовые средства для перевозки 109 граждан Армении из Египта в Ереван
- 15:22 В связи с осквернением могильных плит в Ереване в полиции готовятся материалы
- 15:21 В Греции отходы из ресторанов и отелей переработают в корма для животных
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11:41, 25.07.2019
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15:06, 26.07.2019
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