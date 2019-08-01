В Австралии создан Круг дружбы с Арцахом

В Сиднее 1 августа состоялась встреча членов делегации Республики Арцах с представителями армянских организаций.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, на встрече выступили руководитель делегации, министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян и депутат Национального Собрания Давид Ишханян. Докладчики представили внешнюю и внутреннюю политику Арцаха и ответили на многочисленные вопросы присутствующих.

В ходе мероприятия исполнительный директор Австралийского Комитета «Ай Дат» Айк Кайсерян объявил о создании в Австралии Круга дружбы с Арцахом. От имени Австралийского Комитета «Ай Дат» министру иностранных дел Масису Маиляну была передана специальная памятная табличка с именами членов Круга дружбы с Арцахом. В Круг дружбы вошли депутаты и сенаторы Федерального парламента, министры, а также премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, спикеры верхней и нижней палат парламента штата, ученые, представители духовенства и деятели культуры. В настоящее время Круг дружбы состоит из приблизительно 40 человек.

Глава делегации Масис Маилян выразил уверенность, что в Арцахе будет сформирован аналогичный Круг дружбы с Австралией.