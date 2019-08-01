МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа

Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа не скажутся на его работе по защите национальных интересов Ирана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ИРИ.

Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.

"Введение санкций против министра иностранных дел не окажет никакого влияния на усилия и комплексные шаги МИД и самого министра в доказании правоты иранской нации, защите национальных интересов, борьбе с экономическим терроризмом правительства США", - говорится в заявлении ведомства.

Санкции против Зарифа говорят о слабости США перед лицом иранской дипломатии, их беспомощности, отметили в министерстве иностранных дел Ирана.