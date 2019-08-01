Пашинян надеется, что автотаможня в Гюмри активизирует экономическую жизнь города

Автотаможня и центр внешнеэкономической деятельности, которые строятся в Гюмри по решению правительства, активизирует экономическую жизнь города. Как сообщает Арменпресс, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в на своей странице в социальной сети Facebook.

«У нас есть три таможенных пункта на армяно-грузинской границе, из которых Баграташен перегружен, Бавра и Гогаван недогружены. В связи с этим, по решению правительства Комитету госдоходов было выделено 181 млн драмов и 21,5 га земли», - написал Пашинян.

По его словам, такие решения должны также сбалансировать работу трех таможенных пунктов. Пашинян считает важным тот факт, что правительство также выделило деньги на ремонт автомагистрали Гюмри-Бавра.

«Наши грузинские партнеры начали ремонт участка Ниноцминда-Бавра. Также была достигнута договоренность о ремонте армяно-грузинского пограничного участка Гугут. С нашей стороны дорога в Гогаван находится в хорошем состоянии», - подчеркнул премьер-министр Армении.